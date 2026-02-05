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Ausblick: Transcat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

25.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Transcat IncShs
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Transcat wird am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,558 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Transcat noch 0,480 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,41 Prozent auf 89,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Transcat noch 77,1 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,81 USD je Aktie, gegenüber 1,57 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 332,3 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 278,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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