DAX25.003 -0,4%Est506.035 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 -1,7%Nas27.087 +0,4%Bitcoin60.791 -0,8%Euro1,1639 ±0,0%Öl94,18 -1,1%Gold4.517 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich mit Verlusten -- US-Börsen mit Rekorden -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
Hang Seng-Titel The Hong Kong and China Gas Company-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von The Hong Kong and China Gas Company Hang Seng-Titel The Hong Kong and China Gas Company-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von The Hong Kong and China Gas Company
Hang Seng-Wert Geely-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Geely Aktionären eine Freude Hang Seng-Wert Geely-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Geely Aktionären eine Freude
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Transcontinental A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

02.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Transcontinental Inc (A) Voting Subord.
3,04 EUR -0,02 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Transcontinental A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Transcontinental A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,200 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,400 CAD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Transcontinental A mit einem Umsatz von insgesamt 285,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 684,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 58,34 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 2,04 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,16 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,74 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Transcontinental Inc (A) Voting Subord.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Transcontinental Inc (A) Voting Subord.

DatumRatingAnalyst
10.03.2011Transcontinenta a neutralCredit Suisse Group
08.12.2010Transcontinenta a neutralCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
10.03.2011Transcontinenta a neutralCredit Suisse Group
08.12.2010Transcontinenta a neutralCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Transcontinental Inc (A) Voting Subord. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen