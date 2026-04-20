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Ausblick: Travel + Leisure präsentiert Quartalsergebnisse

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Travel + Leisure
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Travel + Leisure lässt sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Travel + Leisure die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,31 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Travel + Leisure 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 954,9 Millionen USD gegenüber 934,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,38 USD, gegenüber 3,44 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 4,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,02 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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