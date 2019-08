Ausblick: TravelCenters of America LLC Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aktien in diesem Artikel

TravelCenters of America LLC Registered wird am 05.08.2019 das Zahlenwerk zum am 30.06.2019 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,137 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TravelCenters of America LLC Registered noch ein Verlust pro Aktie von -4,250 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 14,51 Prozent auf 1,57 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,850 USD, gegenüber -15,100 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 6,12 Milliarden USD im Vergleich zu 6,23 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

