Ausblick: Travere Thereapeutics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

01.11.26 07:01 Uhr

Travere Thereapeutics wird am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,098 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Travere Thereapeutics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 195,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,46 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,235 USD je Aktie, gegenüber -0,290 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 723,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 490,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net