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Ausblick: Travere Thereapeutics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

03.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Travere Thereapeutics Inc Registered Shs
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Travere Thereapeutics gibt am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Travere Thereapeutics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,242 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Travere Thereapeutics 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 136,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 66,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Travere Thereapeutics 81,7 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,292 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,290 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 697,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 490,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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