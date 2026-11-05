Ausblick: Treace Medical Concepts stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

05.11.26 07:01 Uhr

Treace Medical Concepts präsentiert am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,254 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,260 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 47,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 4,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 50,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,850 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,930 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 207,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 212,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net