Ausblick: Trekor Metals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Trekor Metals präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,181 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Trekor Metals -0,090 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 101,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 346,7 Millionen CAD gegenüber 172,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,524 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,090 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,25 Milliarden CAD, gegenüber 673,2 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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