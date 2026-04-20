Ausblick: Trent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Trent wird am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 9,24 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 8,95 INR je Aktie erzielt worden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 17,02 Prozent auf 49,34 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 51,32 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 43,51 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt von insgesamt 199,49 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 171,09 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net