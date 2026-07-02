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Ausblick: Truecaller Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Truecaller Registered lädt am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,103 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,340 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 32,04 Prozent auf 337,4 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 496,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,882 SEK im Vergleich zu 1,13 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,57 Milliarden SEK, gegenüber 1,91 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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