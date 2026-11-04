Ausblick: Trulieve Cannabis zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

04.11.26 07:01 Uhr

Trulieve Cannabis wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,093 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 23,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 288,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Trulieve Cannabis für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 221,9 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,822 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,610 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,01 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net