Ausblick: Tube Investments of India verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tube Investments of India wird am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 15,30 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 534,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,41 INR erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Tube Investments of India nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 22,01 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 57,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51,50 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 47,94 INR, gegenüber 34,83 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 84,53 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 194,65 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net