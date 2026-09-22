TUI-Aktie dreht dennoch ins Plus: Konzern grenzt Gewinnerwartungen ein - Spätbucher-Trend belastet

Ausblick

22.09.26 14:06 Uhr

TUI wird das Ergebnisniveau des Vorjahres wohl nicht halten können. Der Spätbucher-Trend dürfte weiter belastend wirken.

Wenige Tage vor Ende des Geschäftsjahres hat der Reisekonzern seinen Ausblick eingegrenzt, wie er im Rahmen seines Buchungsupdates mitteilte. Die Buchungen für Sommer 2026 und die Wintersaison 2026/27 liegen unter Vorjahr, auch wenn die Dynamik in den vergangenen Wochen zugenommen hat. Der Trend zu immer späteren Buchungen hält weiterhin an.

Werbung

Für das Geschäftsjahr per Ende September erwartet der Konzern nun ein bereinigtes EBIT zu konstanten Wechselkursen von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. Bislang hatte die Spanne auf 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro gelautet nach einem Vorjahresergebnis von 1,41 Milliarden. Die Umsatzprognose bleibt weiterhin ausgesetzt. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 24,2 Milliarden Euro gelegen.

Die TUI Group veröffentlicht ihre Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 am 9. Dezember.

Zum Ende der Sommersaison 2026 spricht der MDAX-Konzern von einer "ermutigenden Buchungsdynamik". Der insgesamt gebuchte Umsatz für den Sommer liege zwar 5 Prozent unter Vorjahr, in den vergangenen vier Wochen allerdings 2 Prozent darüber. Das Unternehmen hat die Kapazität an das Marktumfeld angepasst.

Werbung

In der frühen Phase der Wintersaison 2026/27 liegt der gebuchte Umsatz derzeit 7 Prozent unter Vorjahr. Auch hier habe sich die Buchungsdynamik in den vergangenen vier Wochen verbessert; in dem Zeitraum liegen die Buchungen nur 1 Prozent unter Vorjahr.

Die Durchschnittspreise entwickelten sich in beiden Saisons weiterhin gut.

TUI hinken nach Buchungsupdate zeitweise dem MDAX hinterher

Ein Buchungsupdate und eine eingegrenzte Gewinnprognose hat die Aktien von TUI am Dienstag nur kurz deutlich belastet. Die Papiere des Reisekonzerns waren im frühen Handel noch um bis zu 2,1 Prozent gefallen und hatten damit den am Freitag erreichten, tiefsten Stand seit Mitte Mai fast unterboten. Im weiteren Verlauf erholten sich die Anteilsscheine mit dem Gesamtmarkt.

Werbung

Im XETRA verlor die TUI-Aktie zunächst, drehte dann jedoch ins Plus und gewann zuletzt 2,21 Prozent auf 6,67 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf zählen die TUI-Anteile mit einem Minus von knapp 28 Prozent zu den schwächsten MDAX -Werten.

TUI bekam den Iran-Krieg und den Trend zu Last-Minute-Urlaub im Sommer deutlich zu spüren; beides zehrt am Gewinn. Der gebuchte Umsatz lag im Pauschalreisegeschäft fünf Prozent niedriger als im Sommer zuvor, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Ein Ende der Krise ist bisher nicht in Sicht.

Anleger blieben wohl eher im Abwartemodus, resümierte Experte Richard Clarke vom US-Analysehaus Bernstein Research.

DOW JONES / dpa-AFX