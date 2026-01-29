Ausblick: TVS Motor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TVS Motor stellt am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 21,33 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 13,64 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 25 Analysten von einem Zuwachs von 10,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 127,05 Milliarden INR gegenüber 115,42 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 34 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 77,42 INR, gegenüber 47,05 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 39 Analysten durchschnittlich auf 464,94 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 436,01 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net