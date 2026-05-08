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Ausblick: Twin Disc stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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Twin Disc stellt am 20.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,230 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Twin Disc noch 0,100 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Twin Disc mit einem Umsatz von insgesamt 100,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,80 Prozent gesteigert.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD, gegenüber -0,140 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 367,2 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 340,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
17.12.18 Twin Disc Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
13.02.17 Twin Disc Buy Seaport Global Securities
27.04.16 Twin Disc Neutral Seaport Global Securities
04.02.15 Twin Disc Speculative Buy Global Hunter Securities

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