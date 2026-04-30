DAX24.292 +1,4%Est505.882 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6400 -0,3%Nas25.114 +0,9%Bitcoin66.673 -0,6%Euro1,1720 ±0,0%Öl108,2 -5,2%Gold4.613 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Apple 865985 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Intel 855681 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 18 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 18 im Überblick
Rally statt Krisenangst? Darum bleibt HSBC trotz Unsicherheit extrem optimistisch für Aktien Rally statt Krisenangst? Darum bleibt HSBC trotz Unsicherheit extrem optimistisch für Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Tyson Foods präsentiert Quartalsergebnisse

03.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tyson Foods Inc.
54,08 EUR -0,32 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Tyson Foods wird am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,783 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3815,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,020 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Tyson Foods im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 13,63 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,25 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,89 USD im Vergleich zu 1,33 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 56,88 Milliarden USD, gegenüber 54,44 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tyson Foods und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Tyson Foods Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Tyson Foods Inc.

DatumRatingAnalyst
06.05.2019Tyson Foods SellPivotal Research Group
29.04.2019Tyson Foods HoldStandpoint Research
23.10.2018Tyson Foods BuyStandpoint Research
02.04.2018Tyson Foods SellPivotal Research Group
13.11.2017Tyson Foods HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
23.10.2018Tyson Foods BuyStandpoint Research
02.10.2017Tyson Foods OverweightBarclays Capital
06.06.2017Tyson Foods OverweightBarclays Capital
14.10.2016Tyson Foods OutperformBMO Capital Markets
24.11.2015Tyson Foods OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.04.2019Tyson Foods HoldStandpoint Research
13.11.2017Tyson Foods HoldPivotal Research Group
08.08.2017Tyson Foods Sector PerformRBC Capital Markets
22.11.2016Tyson Foods Sector PerformRBC Capital Markets
10.05.2016Tyson Foods Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.05.2019Tyson Foods SellPivotal Research Group
02.04.2018Tyson Foods SellPivotal Research Group
07.10.2016Tyson Foods SellPivotal Research Group
27.01.2009Tyson Foods underperformD.A. Davidson & Co.
15.03.2006Tyson Foods underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tyson Foods Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen