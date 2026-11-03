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Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Das prognostizieren Analysten für die Uber-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
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Uber wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 36 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,864 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Uber 42 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,66 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Uber 13,47 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 42 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,73 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 47 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 57,78 Milliarden USD, gegenüber 52,02 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
08.02.23 Uber Outperform RBC Capital Markets
17.11.21 Uber Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.09.21 Uber Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.20 Uber overweight JP Morgan Chase & Co.

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