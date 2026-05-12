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Ausblick: uCloudlink Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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uCloudlink Group Inc (A) (spons. ADRs)
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uCloudlink Group A wird am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass uCloudlink Group A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,020 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 20,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte uCloudlink Group A einen Umsatz von 19,4 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,010 USD, gegenüber 0,170 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 89,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 81,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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