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Ausblick: UL Solutions A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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UL Solutions Inc Registered Shs -A-
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UL Solutions A wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,615 USD je Aktie gegenüber 0,490 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

UL Solutions A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 815,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 783,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,32 USD im Vergleich zu 1,60 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,22 Milliarden USD, gegenüber 3,05 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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