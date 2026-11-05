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Bilanz im Blick

Ausblick: Under Armour stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Under Armour stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Was sich Experten von der kommenden Under Armour-Bilanz versprechen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
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Under Armour gibt am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,007 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,23 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 8,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,107 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,160 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 4,73 Milliarden USD, gegenüber 4,99 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

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Datum Rating Analyst
28.10.26 Under Armour Buy UBS AG
10.08.26 Under Armour Buy UBS AG
07.08.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Under Armour Buy UBS AG
07.02.26 Under Armour Equal Weight Barclays Capital

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