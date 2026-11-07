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Bilanzausblick

Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von UniCredit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
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Charts | News | Analysen

UniCredit wird am 08.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass UniCredit im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,88 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,71 EUR je Aktie gewesen.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,17 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei UniCredit für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,49 Milliarden EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,35 EUR, gegenüber 6,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 26,41 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,60 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

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22.10.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
02.10.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
16.09.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.

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