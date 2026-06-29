Ausblick: Unifirst gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
Unifirst wird am 01.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,91 USD je Aktie gegenüber 2,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 627,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 610,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,09 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,98 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,50 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,43 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Unifirst und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Unifirst
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unifirst
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Unifirst CorpShs
Analysen zu Unifirst CorpShs
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.06.2017
|Unifirst Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|01.07.2016
|Unifirst Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|23.10.2014
|Unifirst Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.06.2017
|Unifirst Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|23.10.2014
|Unifirst Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.07.2016
|Unifirst Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unifirst CorpShs nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen