Ausblick: Unifirst präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Unifirst lässt sich am 01.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Unifirst die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,19 USD aus. Im letzten Jahr hatte Unifirst einen Gewinn von 1,31 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Unifirst in dem im Februar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 615,3 Millionen USD im Vergleich zu 602,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,49 Milliarden USD, gegenüber 2,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net