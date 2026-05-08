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Ausblick: UNITED ARROWS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

10.05.26 07:01 Uhr
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Aktien
UNITED ARROWS LTD.
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UNITED ARROWS wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -43,250 JPY. Dies würde einen Verlust von 52,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem UNITED ARROWS -28,280 JPY je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll UNITED ARROWS in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 40,96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 37,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 200,13 JPY je Aktie, gegenüber 155,13 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 164,85 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 150,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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