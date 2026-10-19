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Ausblick: United Community Banks zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
United Community Banks Inc.
30.40 EUR 0.20 EUR 0.66 %
Charts | News | Analysen

United Community Banks wird am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,773 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,700 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll United Community Banks in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 282,8 Millionen USD im Vergleich zu 399,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,00 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,62 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,12 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,53 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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03.05.17 United Community Banks Outperform Hovde Group
27.10.16 United Community Banks Market Perform Hovde Group

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