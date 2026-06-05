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Ausblick: United Natural Foods legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

08.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
United Natural Foods Inc.
44,46 EUR 0,64 EUR 1,46%
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United Natural Foods lädt am 09.06.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,759 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,120 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll United Natural Foods mit einem Umsatz von insgesamt 7,80 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,24 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,56 USD im Vergleich zu -1,950 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 31,32 Milliarden USD, gegenüber 31,78 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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02.08.2019United Natural Foods UnderperformBMO Capital Markets
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07.01.2016United Natural Foods BuyStandpoint Research
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21.07.2015United Natural Foods BuyCanaccord Adams
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11.12.2018United Natural Foods HoldPivotal Research Group
16.01.2018United Natural Foods Equal WeightBarclays Capital
14.09.2016United Natural Foods Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2016United Natural Foods HoldStandpoint Research
01.03.2016United Natural Foods NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
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02.08.2019United Natural Foods UnderperformBMO Capital Markets
06.06.2019United Natural Foods SellPivotal Research Group
07.03.2019United Natural Foods SellPivotal Research Group
26.10.2018United Natural Foods SellPivotal Research Group
07.06.2018United Natural Foods SellPivotal Research Group

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