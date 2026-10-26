Ausblick: United Parcel Service legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prognosen

26.10.26 07:01 Uhr

United Parcel Service zieht Bilanz – das erwarten Analysten.

United Parcel Service präsentiert in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,62 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

United Parcel Service soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,27 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,56 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 91,78 Milliarden USD, gegenüber 88,64 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net