DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,84 +0,9%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.232 +0,0%Euro 1,1208 -0,0%Öl 115,1 -1,4%Gold 4.008 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Prognosen

Ausblick: United Parcel Service legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: United Parcel Service legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

United Parcel Service zieht Bilanz – das erwarten Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
90.16 EUR -0.08 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen

United Parcel Service präsentiert in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,62 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

United Parcel Service soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,27 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,56 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 91,78 Milliarden USD, gegenüber 88,64 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Aktuelle United Parcel Service Aktie News

Werbung

United Parcel Service Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.10.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
24.08.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
29.07.26 United Parcel Service Buy UBS AG
29.07.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.