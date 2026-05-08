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Ausblick: Uniti Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

10.05.26 07:01 Uhr
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Uniti Group äußert sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,351 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 930,1 Millionen USD – ein Plus von 216,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniti Group 293,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,550 USD, gegenüber 4,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,23 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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