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Ausblick: Uranium Energy legt Quartalsergebnis vor

08.06.26 07:01 Uhr
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Aktien
Uranium Energy Corp.
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Uranium Energy präsentiert am 09.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 8,5 Millionen USD für Uranium Energy, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,103 USD, gegenüber -0,200 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 38,0 Millionen USD im Vergleich zu 66,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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