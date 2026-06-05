Ausblick: Uranium Energy legt Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Uranium Energy präsentiert am 09.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 8,5 Millionen USD für Uranium Energy, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,103 USD, gegenüber -0,200 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 38,0 Millionen USD im Vergleich zu 66,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Uranium Energy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Uranium Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uranium Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent