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Ausblick: Urban Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Urban Company Limited Registered Shs 144A Reg S
160.90 -2.90 -1.77 %
Charts | News | Analysen

Urban Company präsentiert in der am 16.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,766 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 91,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,400 INR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 37,21 Prozent auf 5,21 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Urban Company noch 3,80 Milliarden INR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -2,445 INR je Aktie, gegenüber -1,570 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 21,25 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 15,56 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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