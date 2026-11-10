Ausblick: US Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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US Energy lädt am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,042 USD. Das entspräche einem Gewinn von 58,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,100 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,8 Millionen USD gegenüber 1,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,202 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,430 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 7,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 7,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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