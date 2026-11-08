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Ausblick: USA Rare Earth A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
8.22 USD 0.80 USD 10.85 %
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USA Rare Earth A wird am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,098 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,640 USD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 12,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,537 USD, gegenüber -3,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 68,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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