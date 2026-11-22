Ausblick: Vaccibody AS Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Vaccibody AS Registered wird am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 NOK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz liegt die Prognose von 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen NOK.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,080 USD im Vergleich zu -0,420 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 0,2 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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