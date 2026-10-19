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Ausblick: Valmont Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Valmont Industries Inc.
394.00 EUR -6.00 EUR -1.50 %
Charts | News | Analysen

Valmont Industries veröffentlicht am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,72 USD gegenüber 4,98 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,12 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,05 USD im Vergleich zu 16,79 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 4,38 Milliarden USD, gegenüber 4,10 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
25.07.18 Valmont Industries Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
16.04.18 Valmont Industries Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.01.18 Valmont Industries Neutral Seaport Global Securities
16.01.18 Valmont Industries Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.12.17 Valmont Industries Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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