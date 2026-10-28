Ausblick: Vanchip Tianjin Technology A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Vanchip Tianjin Technology A stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst ewartet einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,040 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,040 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 673,8 Millionen CNY – das wäre ein Zuwachs von 17,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 572,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,065 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,100 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,52 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,31 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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