Ausblick: Var Energi ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Var Energi ASA Registered wird am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,129 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,67 NOK je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 11 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,72 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 20,29 Milliarden NOK erzielt wurde.

20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,557 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,99 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,81 Milliarden USD, gegenüber 82,72 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net