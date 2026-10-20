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Ausblick: Var Energi ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
Var Energi ASA Registered Shs
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Var Energi ASA Registered wird sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,179 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Var Energi ASA Registered ein EPS von 0,540 NOK je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 12 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 3,46 Milliarden USD, was einem Umsatz von 21,36 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,783 USD je Aktie, gegenüber 2,99 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 13,47 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 82,72 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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