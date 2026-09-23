Ausblick: Vecima Networks legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

23.09.26 07:01 Uhr

Vecima Networks wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,205 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vecima Networks noch -0,540 CAD je Aktie verloren.

Vecima Networks soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,235 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,730 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 293,4 Millionen CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 285,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net