Ausblick: Vedant Fashions gewährt Anlegern Blick in die Bücher

24.07.26 07:01 Uhr

Vedant Fashions stellt am 25.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Vedant Fashions für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,11 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,89 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vedant Fashions in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,97 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,92 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 2,81 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,89 INR, gegenüber 15,46 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 15,43 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,35 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net