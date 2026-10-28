Ausblick: Veralto legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

28.10.26 07:01 Uhr

Veralto öffnet am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

14 Analysten schätzen, dass Veralto für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,950 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,50 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Veralto einen Umsatz von 1,40 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,76 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,91 Milliarden USD, gegenüber 5,50 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net