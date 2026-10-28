Ausblick: Verano zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Verano lädt am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,117 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,830 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 216,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 279,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,512 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -4,960 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 861,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,15 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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