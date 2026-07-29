Siltronic-Aktie: Verlust im zweite Quartal

Ausblick verbessert

30.07.26 07:19 Uhr

Siltronic hat im zweiten Quartal bei rückläufigem Umsatz und deutlicher EBITDA-Margenverschlechterung vor und nach Steuern Verluste eingefahren, dabei aber besser abgeschnitten, als im Markt erwartet.

Für die Ziele im Gesamtjahr sieht sich der Münchener Wafer-Hersteller, der nun wieder im MDAX notiert ist, auf Kurs, ist aber etwas optimistischer beim Umsatz. Das Ziel sieht dank höherer Waferverkäufe nun im Vorjahresvergleich einen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich vor anstatt einen Rückgang im mittleren Prozentbereich. Alle anderen Ziele wurden bestätigt.

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Im zweiten Quartal sank der Umsatz zum Vorjahr auf 321,6 Millionen Euro von 329 Millionen. Mit 316 Millionen Euro hatten Analysten etwas weniger erwartet. Das EBITDA gab nach auf 69,4 Millionen Euro. Hier hatten Analysten 66 Millionen Euro erwartet. Die entsprechende Marge verschlechterte sich deutlich auf 21,6 Prozent von 26,3. Der EBIT-Verlust betrug 51,9 Millionen Euro nach einem kleinen Gewinn von 15 Millionen im Vorjahr, hier lag die Erwartung bei minus 64 Millionen. Nach Steuern lag der Verlust bei 63,2 Millionen (Vorjahr Gewinn 15) Millionen, je Aktie betrug er 1,71 Euro nach einem Gewinn von 0,38 Euro.

Für das Gesamtjahr rechnet Siltronic weiterhin mit einer EBITDA-Marge in der Spanne 20 bis 24 Prozent landen (2025: 23,5 Prozent). Für die planmäßigen Abschreibungen sind 490 bis 520 Millionen Euro geplant, für Investitionen 180 bis 220 Millionen Euro.

DOW JONES