Ausblick: VERBIO Vereinigte BioEnergie legt Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
VERBIO Vereinigte BioEnergie äußert sich am 24.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,870 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,530 EUR je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 30,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 433,4 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 564,0 Millionen EUR aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,899 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,170 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,78 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,58 Milliarden EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf VERBIO Vereinigte BioEnergie
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VERBIO Vereinigte BioEnergie
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen