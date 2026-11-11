Ausblick: Verrica Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Verrica Pharmaceuticals veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,497 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 56,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,044 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,680 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 24,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 35,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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