Ausblick: Vertiseit Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vertiseit Registered B wird am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,400 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vertiseit Registered B 0,190 SEK je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 170,6 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Vertiseit Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 187,6 Millionen SEK aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,15 SEK je Aktie, gegenüber 0,200 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 740,2 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 675,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net