Ausblick: Vertiseit Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Vertiseit Registered B wird am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,400 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vertiseit Registered B 0,190 SEK je Aktie eingenommen.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 170,6 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Vertiseit Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 187,6 Millionen SEK aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,15 SEK je Aktie, gegenüber 0,200 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 740,2 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 675,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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