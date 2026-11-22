Verve Group Media SE Registered wird am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Verve Group Media SE Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,441 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 16,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,83 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,58 Milliarden SEK umgesetzt.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,43 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,000 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,52 Milliarden SEK, gegenüber 6,10 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net