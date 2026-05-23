Ausblick: Vext Science präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Vext Science wird am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,005 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 13,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 18,6 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,020 USD, gegenüber -0,100 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 66,6 Millionen USD im Vergleich zu 71,8 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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