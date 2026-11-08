Ausblick: Via Transportation A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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Via Transportation A wird am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,028 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Via Transportation A noch -0,460 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 137,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 25,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Via Transportation A einen Umsatz von 109,7 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,035 USD im Vergleich zu -1,190 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 551,8 Millionen USD, gegenüber 434,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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