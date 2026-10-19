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Ausblick: Vicor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vicor Corp.
176.80 EUR -15.50 EUR -8.06 %
Charts | News | Analysen

Vicor wird am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,32 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vicor ein EPS von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 69,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 187,0 Millionen USD gegenüber 110,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,94 USD, gegenüber 2,61 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 634,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 407,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.08.19 Vicor Buy Craig Hallum
24.11.06 Update Vicor Corp.: Sell Matrix Research
25.02.05 Update Vicor Corp.: Hold Jefferies & Co

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