Ausblick: Vicore Pharma stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Vicore Pharma lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vicore Pharma für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,523 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 37,50 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,898 USD im Vergleich zu -2,030 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 0,3 Millionen USD, gegenüber 0,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vicore Pharma
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vicore Pharma
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen